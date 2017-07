Afdragsfri lån nu med endnu større afdrag

NORDJYLLAND: De husejere, der har taget F-kort lån i deres bolig, kan se frem til at få en historisk lav rente ved den halvårlige tilpasning. De kan nu låne penge til -0,24 procent. Eller med andre ord: De får 2400 kroner for hver million kroner, de har lånt.

I praksis betyder det, at der også fremover vil blive afdraget selv på afdragsfrie lån. Har man lånt en million kroner afdragsfrit, kommer man i andet halvår til at afdrage 200 kroner om måneden.

- Det skyldes, at man jo ikke kender ejerne af de bagvedliggende obligationer og derfor ikke bare kan sende dem et girokort med en opkrævning. I stedet får lånerne deres betaling gennem øgede afdrag, som altså betales af obligationsejeren og ikke af låntageren, forklarer chefanalytiker Martin Lundholm, Spar Nord.

Når det fortsat skal koste penge at låne penge ud, er det ifølge Martin Lundholm, fordi økonomien stadig har svært ved at komme op i gear efter finanskrisen.

- Inflationen er meget lav, og Den Europæiske Centralbank køber fortsat massivt op af obligationer for at holde hånden under økonomien. I USA har nøgletallene skuffet på det seneste. Eksempelvis er Citigroups Surprise Indicator styrtdykket for USA de seneste måneder, påpeger Martin Lundholm.

For boligejere med F-kort lån med afdrag betyder den halvårlige rentetilpasning, at afdragene bliver større. På et nyt 30-årigt lån fra eksempelvis Totalkredit på en million kroner stiger den månedlige ydelse ganske vist 50 kroner i forhold til første halvår. Til gengæld stiger afdraget med 310 kroner.