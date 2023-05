Affaldet flød hele weekenden: - Det var som om, nogen havde smidt en bombe

AALBORG:- Jeg synes bare, det er ulækkert.

Sådan lyder udmeldingen fra Trine Andersson, der første gang kunne se skraldebunken vokse ud af containeren lørdag aften på hjørnet af Signalvej og Carit Etlars Gade i Vejgaard.

Og siden fortsatte bunken med at vokse i omfang.

- Det er som om, der er sprunget en bombe derovre. Mågerne flokkes om alt fra gammel yoghurt, smørbrikker og mælkekartoner til hygiejnebind, der ligger spredt udover det hele, siger hun.

- Da jeg kom tæt på skraldespanden, kunne jeg se, den stod åben. Som om nogle havde taget skraldet op og kastet rundt med det.

Trine Andersson har boet i Vejgaard i et år. Og det er ikke første gang, at hun oplever meget skrald i gaderne på den måde her.

- Det sker ikke tit, men det sker engang i mellem. Nogle gang står der også store ting som en springmadras, en reol eller andet, der skulle have været på genbrugspladsen. Folk sætter det bare og går deres vej.

Læs mere under billedet.

Første gang Trine Andersson lagde mærke til skraldebunken var lørdag. Mandag morgen var bunken vokset sig større. Foto: Trine Andersson

Sorte sække laver propper

Faktisk var synet mandag morgen så slemt, at hun besluttede sig for gribe knoglen til Aalborg Forsyning.

- Jeg ringede ind til Aalborg Forsyning. De ville sende nogle ud og kigge på det.

Og i følge kommunen var Trine Andersson ikke den første til at melde problemet ind.

- Der var en anden før mig, der havde haft ringet, siger hun.

Netop denne station af nedgravede containere bliver ellers tilset af servicebilen en gang om dagen - og ind i mellem også i weekenden, lyder det fra renovationschefen, Jens Boye.

- Den her mængde affald er unormalt. Vi tømmer containerne på Signalvej ofte. I 99 ud af 100 tilfælde er der tale om en prop, som vi selvfølgelig kommer og løsner. Det kan for eksempel være, hvis nogen har puttet en fyldt sort sæk i containeren, siger han.

Og som billederne også viser, stod der altså talrige sorte sække foran de nedgravede containere.

Kan kun klare restaffald

Lige her var der tale om almindeligt restaffald, der flyder.

- Vi er rigtig mange beboere, der bruger de samme skraldespande. Og de er gravet dybt ned i jorden, og der er meget plads i dem. Men alligevel bliver de hurtigt fyldt. Så måske kunne man sætte nogle flere op, siger Trine Andersson.

Men renovationschefen, Jens Boye, mener altså, at der skulle være kapacitet nok i skraldespandene i Vejgaard.

- Der er rigtig meget plads. Der ligger 5 kubikmeter nedgravet. Det handler ofte om, hvor ofte skraldespandene bliver tømt - og at der bliver smidt større elementer ned, som giver propper. Sorte sække sætter propper i selve indkasthuset. Det er ikke det, de er beregnet til, men derimod til mindre restaffaldsposer, siger han.

Aalborg Forsyning tog efter henvendelserne hurtigt affære - og har nu ryddet op på stedet.

Men for at undgå gentagelser: Husk at pakke dit restaffald i de små, udleverede restaffaldsposer.

Står du med en sofa, et tv eller en reol, som reelt set skal på genbrugspladsen, men har du ikke mulighed for selv at fragte den, kan du benytte den gratis storskraldsordning fra Aalborg Forsyning.