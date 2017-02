BRØNDERSLEV: Affaldet flyder i Brønderslevs gader. Besøgende i byen anker over, at det flyder med papir, flasker med mere mange steder. Forleden punkterede en handicappede kvinde, og hun måtte have sin kørestol kørt til en udenbys cykelsmed.

Brønderslev Kommune modtager jævnligt klager over forholdene.

- Jeg er enig med klagerne. Det ser ikke godt ud i gaderne. Men det er ikke kun i Brønderslev by. Der er også flere oplandsbyer, hvor det kunne være kønnere, siger Karsten Frederiksen (K), formand for teknik- og miljøudvalget i Brønderslev Kommune.

- I sidste byrådsperiode blev gadefejningen sparet væk. Det kan ses. Blandt andet er der stadig efterladenskaber fra nytårsaften rundt om i byerne.

Han understreger, at vi er inde i en mørk periode, hvor der ikke som i sommerperioden gøres en indsats.

Karsten Frederiksen fortæller, at det er et spørgsmål, der jævnligt diskuteres i kommunalt regi.

Han understreger, at det er de enkelte forretninger og husejere, der har pligt til at rydde affald foran deres ejendomme. De kan da også kun være interesseret i, at det ser ordentligt ud.

- Det er ikke kommunens ansvar, som nogen måske kan tro. Her må vi helt klar melde hus forbi.

Karsten Frederiksen oplyser, at det aktuelt drøftes, om rengøringen i gaderne kan udføres som beskæftigelsesarbejde under kommunens materielgård.

- Noget må der gøres. Det står helt klart, slutter Karsten Frederiksen.