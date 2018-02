Afghansk præsident er villig til at anerkende Taliban

Afghanistans præsident, Ashraf Ghani, er parat til at anerkende Taliban som en legitim politisk gruppe, og han opfordrer bevægelsen til at gå ind i fredsforhandlinger for at "redde landet".

Ghani siger, at en anerkendelse af oprørsbevægelsen forudsætter, at Taliban anerkender Afghanistans regering. Men han understreger, at han ønsker fredsforhandlinger uden forhåndsbetingelser.

Præsidenten foreslår samtidig, at fanger fra konflikten sættes på fri fod.

Den afghanske præsidents fredsudspil blev lanceret onsdag på den anden "Proceskonference" i Kabul, som havde deltagere fra over 20 lande og internationale organisationer.

Ghani siger, at den afghanske regering vil sørge for faciliteter og sikkerhed til de talibanere, som går med i fredsprocessen.

- Vi vil tage hensyn til Talibans synspunkter i fredsforhandlingerne, siger Ghani.

Taliban har optrappet kampe og bombeangreb i Afghanistan, efter at USA og Nato afsluttede kampmissioner i landet i 2014.

Angrebene har understreget de afghanske sikkerhedsstyrkers svaghed.

Ghani opfordrer også til forhandlinger mellem Pakistans og Afghanistans regering.

Den første "Proceskonference" i Kabul blev holdt i juni sidste år.

En række bombeanslag har rystet Kabul i den seneste tid, og den vestligt støttede regering er under voksende pres for at tilsidesætte interne magtkampe og gøre mere for at forbedre sikkerheden i landet.

Ghani har godkendt en ny sikkerhedsplan for Kabul. Men det står ikke klart, hvad der skal ske i storbyen, som har fem millioner indbyggere. Der er allerede oprettet et stort antal kontrolposter og indført mange restriktioner for trafikken.

FN siger, at op mod 2300 civile blev dræbt eller såret af selvmordsbomber eller andre angreb i Afghanistan i 2017. Det er flere end nogensinde før i den afghanske konflikt.

Den amerikanske præsident, Donald Trump, har gjort det klart, at han ønsker en mere målrettet handling mod Taliban efter flere blodige massakrer - blandt andet en bilbombe gemt i en ambulance i Kabul, som sidst i januar dræbte over 100 og sårede omkring 235.

/ritzau/