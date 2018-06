Afgørende tyrkisk valg omgærdet af tvivl om fairness

Søndag skal Tyrkiet til valg for at afgøre, om landets dominerende leder, præsident Recep Tayyip Erdogan og hans parti, AKP, igen kan vinde et flertal i parlamentet og præsidentembedet.

Erdogan fik sidste år via en folkeafstemning udvidet præsidentembedets beføjelser.

Valget til præsidentembedet og til parlamentet søndag er det første efter dette og en vigtig strømpil for Erdogans magt. Det påpeger forsker i tyrkiske forhold ved Dansk Institut for Internationale Studier Jakob Lindgaard.

- Valget handler om en systemændring fra et parlamentarisk system til et præsidentsystem. Ændringen blev snævert stemt igennem og vil nu blive implementeret fuldt ud.

- Valget vil samtidig vise, om Erdogan kan bevare magten. De fleste meningsmålinger peger på, at han vil blive valgt som præsident, men han kan få sværere ved at få et flertal i parlamentet, siger Lindgaard.

Til forskel fra tidligere valg står oppositionen langt mere samlet denne gang og har indgået en valgalliance.

Særligt én præsidentkandidat fra oppositionen har de seneste dage trukket massive folkemængder til protester i flere store tyrkiske byer.

Mange i oppositionen er dog bange for, at der vil blive fusket med resultatet. Valgsteder i de kurdiske områder er flyttet til steder med mange AKP-tilhængere, politi må være inde på valgstederne, og valgsedler skal ikke længere være stemplet af et valgsted for at være gyldige.

- Hvis man spørger oppositionen, så vil de klart sige, at de ikke har tillid til valghandlingen.

- Og der er ting, der peger på, at valghandlingen kan blive problematisk. Der er en stor gråzone, siger Jakob Lindgaard.

Observatører fra OSCE er på plads, og oppositionen har lovet, at en halv million observatører vil holde øje med, at valget foregår efter reglerne.

- Så det er et åbent spørgsmål, hvor omfattende en eventuel manipulation kunne blive, siger forskeren.

Det er samtidig et åbent spørgsmål, hvad der vil ske, hvis Erdogan imod forventningen lider nederlag ved valget.

- Han er oppe i et hjørne og er drevet af frygten for at miste magten og af den paranoia, som sådan en stærk mand ofte har.

- Der er mange indikatorer på, at han vil gå meget langt for at beholde magten, siger Jakob Lindgaard.

/ritzau/