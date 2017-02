SKIVUM: Én imponerende indsats af hundepatruljer fra Nordjyllands Politi er årsagen til, at en kvinde kunne bringes på skadestuen natten til lørdag - afkræftet, men i live.

Den 56-årige kvinde gik fredag eftermiddag ved 15.45-tiden fra sit hjem i Skivum, Vesthimmerlands Kommune, i nedtrykt sindstilstand.

Da hun endnu ikke var kommet hjem fredag aften, blev tre hundepatruljer sendt til området.

Klokken 03.20 natten til lørdag lykkedes det så for en af hundene at snuse sig frem til kvinden i nattens mulm og mørke.

- Hun bliver fundet i live langt ude i et skovområde og nede ad en skrænt. Det er et ufremkommeligt område med tæt krat. Men det lykkes altså hundepatruljen at følge sporet to en halv kilometer fra kvindens hjem, fortæller vagtchef Per Jørgensen, Nordjyllands Politi og fastslår:

- Det er det, vi kalder godt og dygtigt politiarbejde. Og både hunde og mandskab var godt trætte bagefter.

Da der var tale om et ufremkommeligt område uden veje, måtte hundeføreren bære kvinden i et såkaldt brandmandsgreb til nærmeste vej.

- Han gik med hende over skuldrene en kilometer hen til en vej, hvor en ambulance ventede, fortæller Per Jørgensen.

Lørdag morgen var kvinden fortsat indlagt, og politiet havde ikke fået nye meldinger om hendes tilstand.