JAMMERBUGT: Det bliver Marianne Skov, der overtager Morten Marinus’ plads i kommunalbestyrelsen i Jammerbugt, efter Morten Marinus fredag meddelte, at han har bedt kommunalbestyrelsen om lov til at træde ud af kommunalbestyrelsen pr. 1. marts. Det kunne Per Vandkrog, næstformand i DF Jammerbugt, fortælle fredag.

- Det, synes jeg, er helt fint, fordi hun er medlem af partiet og 2. suppleant. Det kan ikke være bedre, og det giver i hvert fald ro på de indre rækker, siger Per Vandkrog.

Interesse for skole og børn

Marianne Skov glæder sig over, at hun skal overtage Morten Marinus’ plads og fortæller, at der nu skal findes ud af, hvilke udvalg og poster, hun skal have.

- Jeg er især interesseret inden for skole- og børneområde, så der vil jeg i hvert fald håbe, jeg har en chance for at kunne gå ind og gøre en forskel, siger Marianne Skov og uddyber:

- Jeg vil gerne sørge for, at man lytter til borgerne og ser, om det ikke er muligt at opfylde nogle af deres ønsker. Jeg ved i hvert fald, at der er ønske om at få en ny skole i Pandrup-området, og det skal der så regnes på, om det kan lade sig gøre. Der er masser at tage fat på i hvert fald, så det bliver spændende at se.

Morten Marinus fortalte fredag morgen til Nordjyske.dk, at hans udtræden af kommunalbestyrelsen i Jammerbugt skyldes et stigende arbejdspres i Folketinget.

- Jeg må konkludere, at det er svært at nå det hele. Når man er omkrig 45 procent af tiden på Sjælland, så kan det også godt være svært at følge med i alle de lokale sager, siger Morten Marinus.