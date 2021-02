Afløser fundet for sygdomsramt Melvin Kakooza i X Factor

KØBENHAVN:Fredag skulle Melvin Kakooza have budt deltagere, dommere og seere velkommen til årets første liveshow i "X Factor".

Den 29-årige vært har dog måttet trække sig på grund af en godartet hjernetumor, som nu er blevet opereret væk.

I stedet bliver det den tidligere X Factor-vært Lise Rønne, som skal stå i spidsen for showet. Det skriver Ekstra Bladet.

42-årige Lise Rønne var i 2008, 2009, 2011 og 2012 vært på programmet, da det blev sendt på DR.

I dag læser hun ifølge Ekstra Bladet litteratur på Københavns Universitet og har viet de seneste år af sit arbejdsliv til bøgerne.

Hun havde ikke set det komme, at hun igen skulle være vært på X Factor. Hun glæder sig dog til udfordringen.

- Var der et program, der for en stund skulle hive mig tilbage i manegen, var det X Factor.

- Jeg har haft nogle af mine største, vildeste og varmeste oplevelser fra min tid som TV-vært på det program, og jeg kan af hjertet sige, at jeg glæder mig til en ekstra lille svingom, siger hun ifølge mediet i en pressemeddelelse.

Melvin Kakooza var blevet hyret som barselsvikar for den normale X Factor-vært, Sofie Linde, som for nylig fødte sit andet barn.

Mandag kom det dog frem, at han er blevet sygemeldt efter en hjernetumor og derfor må forlade programmet.

- Melvin har i den sidste tid haft ubehag og er derfor blevet undersøgt grundigt. Det har desværre vist sig, at han i noget tid har gået rundt med en hjernetumor i baghovedet, som har vist sig at være godartet. Den er nu blevet opereret væk, lød det fra Melvin Kakoozas manager, Jakob Riis.

- Det er naturligvis et kæmpe chok for ham og hans familie, og de har nu brug for al den ro, de kan få, for at han kan komme sig. Jeg håber og appellerer til forståelse for, at vi ikke har yderligere kommentarer i den kommende tid.

