Afrikanske ledere indgår største handelsaftale siden WTO

Lederne af 44 afrikanske lande har underskrevet den mest omfattende frihandelsaftale, siden Verdenshandelsorganisationen WTO blev etableret.

Aftalen skaber et enormt indre marked på det afrikanske kontinent. De 44 lande, der er med i aftalen, har tilsammen 1,2 milliarder forbrugere.

- Vores folk, vores virksomheder og særligt vores unge kan ikke vente længere med at se ophævelsen af de barrierer, der opdeler vores kontinent, forhindrer økonomien i at tage fart og forlænger elendigheden, selv om Afrika har rigeligt med rigdom, siger kommissionsformanden i Den Afrikanske Union, Moussa Faki Mahamat.

44 ud af de 55 medlemslande i Den Afrikanske Union (AU) er foreløbig en del af frihandelsaftalen.

Et af de lande, der ikke har tilsluttet sig aftalen, er Nigeria. Landet er en af Afrikas største økonomier. Men den nigerianske præsident, Muhammadu Buhari, har været under pres fra landets fagforeninger, der er kritiske over for dele af aftalens indhold.

Frihandelsaftalen skal efter planen træde i kraft ved årets udgang. Men først skal de enkelte medlemslande have aftalen godkendt i deres respektive parlamenter.

Aftalen, som har fået navnet CFTA - som står for Continental Free Trade Area - blev underskrevet i forbindelse med Den Afrikanske Unions topmøde i Rwandas hovedstad, Kigali, onsdag.

