Afsat egyptisk præsident idømmes fængsel for fornærmelser

En domstol i Kairo har lørdag idømt ekspræsident Mohamed Mursi tre års fængsel for at udvise foragt for domstolene. Dommen kan ankes.

Anklagemyndigheden har ifølge avisen al-Masry al-Youm under sagen fremført, at Mursi og flere andre tiltalte har fornærmet og udvist manglende respekt for retsvæsnet i taler på tv, i radio og via sociale medier.

Ekspræsidenten har med sine ytringer ifølge anklageren ansporet til had mod domstolene.

I en specifik tv-tale i 2013 beskyldte Mursi en navngiven dommer for at være skyldig i svindel i forbindelse med tidligere valg i landet.

Ekspræsidenten er desuden dømt til at betale en million egyptiske pund, svarende til 350.000 danske kroner, i erstatning til den pågældende dommer.

18 andre dømmes som Mursi til tre års fængsel, skriver nyhedsbureauet dpa.

Fem andre er idømt bøder på 30.000 egyptiske pund.

Blandt de dømte er islamister, sekulære aktivister, advokater og journalister. Alle dommene kan ankes.

Mursi vandt det første frie valg i Egypten efter revolutionen i 2011, da Hosni Mubarak, som var præsident i 30 år, blev styrtet.

Men Mursi fik kun et enkelt år på posten som Egyptens præsident. Han blev fjernet af militæret i sommeren 2013, hvorefter general Abdel Fattah al-Sisi overtog magten - formelt efter et valg i 2014.

Mohamed Mursi var præsidentkandidat for Det Muslimske Broderskabs politiske gren, Friheds- og Retfærdighedspartiet, som vandt valget i 2011.

Ekspræsidenten afsoner en dom på 20 år fra en anden sag, der omhandler ansporing til angreb på demonstranter i 2012.

/ritzau/