Afskaffelse af afgift får flere Mærsk-skibe under dansk flag

Flere af skibene fra det danske rederi Mærsk vil fremover sejle under dansk flag.

Det vil ske, efter at regeringen sammen med Dansk Folkeparti og De Radikale i november aftalte at afskaffe tinglysningsafgiften på registrering af handelsskibe.

- Med afskaffelse af tinglysningsafgiften har vi fjernet en væsentlig sten på vejen, når rederierne skal vælge kvalitetsflag.

- Afskaffelsen vil styrke Dansk Internationalt Skibsregisters (DIS) attraktivitet og betyde flere skibe under dansk flag på verdenshavene.

- Jeg ser Mærsks udmelding om indflagning af flere nye skibe under dansk flag som det første konkrete bevis herpå, siger erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) i en pressemeddelelse.

Afskaffelsen af tinglysningsafgiften er ét af i alt 36 initiativer i regeringens vækstplan for det maritime Danmark.

Vækstplanen bliver mødt med begejstring af Mærsk.

- Regeringen har fremlagt en god plan for vækst i den maritime sektor, siger Anders Würtzen, der er chef for public affairs i A.P. Møller-Mærsk.

- Danmark har fornuftige rammevilkår, men det er ikke desto mindre nødvendigt med løbende tilpasninger for at bevare konkurrencedygtigheden. Vi vil i den kommende tid overføre flere store skibe til dansk flag.

Ud over at afskaffe tinglysningsafgiften er en række særkrav for skibsfarten i Danmark blev fjernet.

Kravene drejer sig blandt andet om sikkerhedsarbejde, erstatning ved forlis eller havari og digital indsendelse af besætningsdata.

De forskellige krav er blevet fjernet for danske skibe, efter at et nabotjek foretaget af Søfartsstyrelsen, som viste, at lande, der kan sammenlignes med Danmark, ikke havde samme krav.

- Det glæder mig, at vi nu har fjernet en lang række særkrav, samtidig med at vi ikke går på kompromis med sikkerheden, siger Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

