Regionernes fremtid til debat: DF vil afskaffe regionerne

POLITIK: En afskaffelse af regionerne bliver et af Dansk Folkepartis vigtigste ønsker til en sundhedsreform. Det siger partiets formand, Kristian Thulesen Dahl, til Politiken.

Regionernes fremtid bliver en politisk slagmark, når efterårets sundhedsreform skal forhandles på plads.

Regeringen planlægger strukturelle ændringer, hvor man flytter en lang række opgaver fra regioner til stat, kommuner og almen praksis. I stedet vil Dansk Folkeparti gå mere hårdhændet til værks

- Vores bud er, at staten driver de specialiserede sygehuse, som i højere og højere grad er blevet udviklet, siger Kristian Thulesen Dahl i et interview med Politiken.

- Kommunerne skal derefter have en pligt til at have et grundlæggende beredskab til de folk, der kommer hjem fra sygehuset og har brug for hjælp.

En afskaffelse af regionerne er blandt partiets "vigtigste" krav til en ny sundhedsreform, forklarer Thulesen Dahl, der mener, at det er på tide at tage fat om nældens rod.

Regeringen holder fortsat kortene tæt til kroppen. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) understreger, at regeringen vil spille ud med "strukturelle ændringer" på regionernes område.

Formanden for Danske Regioner, Stephanie Lose (V), forstår ikke logikken bag Dansk Folkepartis forslag om at nedlægge regionerne.

- Regionerne er der ikke for regionernes skyld. Regionerne er der, fordi vi er rigtig gode til at drive sundhedsvæsnet. Vi har vist en lang række forbedringer over de sidste ti-elleve år. Det vil vi gerne blive ved med at gøre, siger hun til Ritzau.

- Som regionspolitiker får man lov til ikke kun at beskæftige sig med de store linjer, som man gør fra statens side, men også interesse sig for nogle af de ting, der er tættere på driften og dermed påvirke sundhedsvæsnet.

/ritzau/