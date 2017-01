En sang for skole og venskab

Nordjyllands Politi advarer om, at vejene er ekstremt glatte veje i hele landsdelen fredag morgen, selv om der saltes flere steder.

Både politi og redningsmandskab er på stedet - en politipatrulje oplevede at skride ud på vej til uheldsstrækningen.

Mindst fem biler og lastbiler er involveret. Flere ambulancer blev sendt afsted, og syv personer er kommet til skade. De foreløbige meldinger går dog på, at der ikke er tale om alvorlig personskade.

Ifølge vagtchef Per Vagn Nielsen fra Nordjyllands Politi er der sket flere uheld på strækningen på grund af glat føre.

DMI og politi advarer bilisterne om risiko for glatte veje i Nordjylland fredag morgen

