Afstemning: Er dine kolleger stygge på toilettet?

NORDJYLLAND: Mange har oplevet det på jobbet:

Man skal på toilettet, men når man åbner døren, ser det ækelt ud og lugter fælt. Nogle af kollegerne har tydeligvis dårlige toilet-vaner - de har ikke skyllet ud, og toiletkummen sejler med ulækre efterladenskaber.

Eller gulvet flyder med toiletpapir, tis - eller afklippede neglerester. Eller alt muligt andet og måske endnu værre.

Andre steder er det måske helt omvendt: Der dufter fint, og alt er skinnende rent, når de går ind på toilettet på jobbet. Også når de har klaret sagerne, skyllet ud og vasket hænder.

Nordjyderne har oplevet lidt af hvert på arbejdspladsen, når det gælder toiletbesøg. Ifølge en undersøgelse fra YouGov, foretaget for hygiejnevirksomheden Initial, har hver tredje indbygger i Region Nordjylland det seneste år har oplevet at komme ud til et ulækkert toilet på deres arbejdsplads.

