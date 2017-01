WASHINGTON: Dagen før han tiltræder som USA’s præsident, og dermed et af verdens absolutte topembeder lover ejendomsmilliardæren Donald Trump, at han vil forene landet igen.

Fredag kulminerer et usædvanligt forløb for republikaneren, der ikke var spået mange chancer for at nå Det Hvide Hus, da han stillede op som kandidat.

Her tages han i ed som USA’s 45. præsident.

70-årig Donald Trump rejste torsdag fra New York til en militærbase tæt på Washington sammen med sin kone Melania.

Det bliver anderledes

Herefter tilbragte han eftermiddagen i Washington, hvor han deltog i de traditionelle festligheder før fredagens indsættelse.

- Vi skal forene vores land. Vi vil gøre ting, som ikke er blevet gjort for vores land i mange, mange år. Det skal blive anderledes. Det lover jeg, sagde Donald Trump til tusindvis af tilhængere foran Lincoln-monumentet i Washington.

Torsdagen bød også på en middag i selskab med Kongressens ledere og de kommende ministre i Donald Trumps administration.

Siden fulgte et besøg på Arlingtons Nationale Kirkegård, hvor nationens veteraner blev mindet og hædret.

- Der har aldrig været en bevægelse som denne, sagde Donald Trump under sin tale ved Lincoln-monumentet med henvisning til den massive opbakning fra især arbejderklassen, der sikrede ham sejren over Hillary Clinton ved valget.

Dybe kløfter

Valget udstillede ifølge Reuters de dybe kløfter mellem netop arbejderklassen og det, som Donald Trump gentagne gange har kaldt den "politiske elite" i USA.

- Men I er ikke glemt længere. Vi skal nok få det vendt om. Vi skal bringe vores job tilbage, sagde Donald Trump til sine tilhængere.

Senere kommenterede den kommende præsident på vanlig vis dagens begivenheder på Twitter.

- Tak for tilslutningen ved Lincoln-monumentet i aften. En meget speciel aften. Sammen vil vi gøre USA stort igen, sagde han.

/ritzau/Reuters