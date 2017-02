DANMARK: Skal hovedstød blandt de yngste fodboldspillere forbydes, fordi de mange hovedstød, en fodboldspiller når at lave gennem en karriere, kan forårsage skader på hjernen - skader som igen kan føre til sygdomme som for eksempel Alzheimers?

Sammenhængen mellem hovedstød og hjerneskader skal nu undersøges nærmere via en videnskabelig undersøgelse sat i gang af det europæiske fodboldforbund UEFA’s medicinske komité. Og blandt andet 200 danske ungdomsfodboldspillere skal være med i undersøgelsen, der inddrager forskere fra Syddansk Universitet. Det skriver Berlingske Tidende.

En undersøgelse offentliggjort i sidste uge foretaget af forskere fra blandt andet University College London har vakt opsigt, bl.a. fordi den ved undersøgelser af afdøde fodboldspilleres hjerner har påvist, at hjernerne viste tegn på Alzheimers og den neurologiske lidelse CTE (Chronic Traumatic Encephalopathy), som opstår når hjernen udsættes for gentagne voldsomme slag eller hjernerystelser, som ofte forekommer i sportsgrene som ishockey og boksning - men åbenbart altså også i fodbold.

Fodbold er sundt

Dansk Boldspil Unions medicinske udvalg vil ikke gå så langt som at forbyde hovedstød under 12 år, men kommer i stedet med en anbefaling af, at børn ikke bør lave hovedstød før 11-års alderen.

- Vi vil meget gerne undgå, at folk begynder at opfatte fodbold som noget farligt. Det er sundt og godt. Der er ikke noget at være bekymret for, siger formanden for DBU’s medicinske udvalg Per Bjerregaard.

I den nye UEFA-undersøgelse skal de 200 danske børn i aldrene 8-12 år og 14-16 år overvåges over tid, og der skal bl.a. tælles hvor mange hovedstød de foretager. Efterfølgende skal resultaterne så vurderes, før en beslutning om forbud eller ej eventuelt iværksættes.

Her nedenfor kan du give din mening til kende om hovedstød er farlige eller ej. Deltag i afstemningen