Afstemning: Skal vi have zoner til affyring af fyrværkeri?

DANMARK: En stigning i antallet af fyrværkeriulykker i forbindelse med nytårsaften får to førende læger på området til at opfordre til politiske handling.

Det skriver Jyllands-Posten.

Appellen stammer fra overlæge Jørgen Villumsen fra Rigshospitalets øjenafdeling i Glostrup og Steffen Heegaard, der er formand for de danske øjenlæger.

Begge mener de, at det stigende antal skader sammenholdt med et faldende antal i Danmarks nabolande, bør føre til politisk handling.

Særlige zoner for affyring

Opfordringen får Socialdemokratiets sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, til at tage problemet op med sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

- Det er trist og alvorligt, at antallet af skader stiger. Det er værd at lytte til de eksperter, der siger, at det fyrværkeriskyts og de batterier, som bruges, bliver større og kraftigere, siger han til Ritzau.

De to læger foreslår forskellige redskaber. Jørgen Villumsen nævner særlige zoner for affyring af fyrværkeri.

- Man kan stå midt på Rådhuspladsen i København med masser af mennesker omkring sig og fyre en raket af eller på en vej fyldt med mennesker. Måske skulle man indføre særlige zoner, hvor man kunne fyre nytårskrudt af, siger han til Jyllands-Posten.

Han peger samtidig på kvaliteten af krudtet i fyrværkeriet.

Da 2013 blev til 2014 blev der registreret 73 skader i forbindelse med nytårsaften. Ved årsskiftet søndag til mandag var det 117.

Hvad synes du? Deltag i afstemningen herunder.

/ritzau/