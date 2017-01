AALBORG: En vejledende afstemning på nordjyske.dk viser, at mange AaB-fans er tilfredse med valget af Morten Wieghorst som superligaklubbens nye cheftræner.

Spørgsmålet lød: Er Morten Wieghorst det bedste trænervalg for AaB?

Tirsdag eftermiddag havde 1854 deltaget i afstemningen, og næsten halvdelen - 44 procent (824 stemmer) - svarede ja.

Tvivlerne udgør dog også en stor gruppe - 39 procent (721 stemmer) - svarede "måske".

Og knap 17 procent (309 stemmer) mener ikke, at Morten Wieghorst er bedste valg som AaB-træner.

Både på nordjyske.dk og Facebook-gruppen AaB Inside er der opmuntrende ord og store forventninger til den nye cheftræner.

Her et lille udpluk af de positive reaktioner:

Lars Nielsen: "Godt valg af cheftræner. Lidt mere vildskab fra assistenttrænerne vil være ønskeligt. Stort ønske: Minimum en ny midterforsvarer der også kan tage fra i hovedspillet samt sætte spillet i gang oppe af banen."

Vagn Lambek: " Det er helt sikkert et både godt og rigtigt valg - AaB skal til at spille fodbold, med en fornuftig sammensat spillertrup skal dette også nok blive tilfældet.....GLÆDER MIG."

Nogle mener ligefrem, at Morten Wieghorst måske kan sikre AaB mesterskabet, heriblandt Hans Erik Johnsen, der skriver om Wieghorst. "En fodboldspiller der kæmper med både hjerte og hjerne - respekt som spiller, som træner for ungdomslandsholdet og FC Nordsjælland - veluddannet og konstruktiv! Det bedste danske valg, godt for de unge på holdet - mod mesterskabet 2020."

Der er dog også kritiske røster, for eksempel fra Rune Andreas Rosenkilde Christensen: " Ikke over begejstret ... Men han skal jo ha chancen...".