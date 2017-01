NORDJYLLAND: I 1967 var Dr. James Bedford fra USA den første, der lod sig nedfryse efter sin død. I dag ligger omkring 350 mennesker nedfrosne til minus 196 grader i USA og Rusland. Det sker i håb om, at de kan blive genoplivet - enten til helbredelse af deres sygdom, såfremt en kur opfindes eller i håbet om evigt liv, hvis det en gang skulle kunne lade sig gøre. Det koster fra 0,25 - 1.4 millioner kroner at blive nedfrosset.

Det er ikke ren science fiction at håbe på at blive genoplivet. Visse frøarter tåler at være nedfrosset uden at tage skade.

For de fleste handler det ellers om valget mellem at blive brændt eller at blive begravet i kiste, når man dør. Hvad kunne du tænke dig?