LENDUM: Det er et nødråb, som nu lyder fra Dagli’Brugsen i Lendum, nogenlunde midt imellem Hjørring og Frederikshavn:

Hvis ikke lokalbefolkningen bakker op og handler lokalt, mister de brugsen.

Herunder kan du deltage i en afstemningen. For hvad siger du? Vil du handle lokalt for at redde en dagligvarebutik. Eller er det vigtigere for dig med konkurrencedygtige priser og et større udvalg?