Aftale åbner for flere tilskuere til EM i fodbold

KØBENHAVN:Få dage før Danmark spiller sin første kamp i Parken ved EM i fodbold er der godt nyt til alle fodboldtilhængere.

Regeringen er med opbakning fra et flertal af Folketingets partier som led i en aftale om yderligere genåbning blevet enige om, at der kan lukkes 25.000 tilskuere ind til kampene i København.

Det oplyser partierne bag aftalen på et pressemøde tidligt torsdag morgen.

Det er næsten 10.000 flere i forhold til det nuværende tilskuerloft på 15.900.

At det nu anses for ansvarligt at tillade flere tilskuere og generelt åbne samfundet "markant" mere skyldes ifølge sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at der "er stærk kontrol med epidemien og lave smittetal".

- Det er en stor indsats, Danmark har gjort for at nå hertil, siger han på pressemødet.

Danmark indleder EM på lørdag mod Finland. Det er endnu uvist, om det rent praktisk er muligt at udvide antallet af tilskuere til 25.000 med så kort varsel, blev det oplyst på pressemødet.

- DBU vil blive bedt om at undersøge muligheden herfor, herunder hvornår det i givet fald vil kunne ske, står der i aftaleteksten.

Danmarks næste to gruppekampe spilles torsdag 17. juni og mandag 21. juni.

For at få adgang til Parken er fremvisning af et gyldigt coronapas fortsat en betingelse.

Før onsdagens forhandlinger om en yderligere genåbning havde flere partier presset på for at få sat tilskuerloftet til Danmarks kampe op.

Med 25.000 fans på tribunerne vil der dog stadigvæk være god plads til at svinge med de danske flag i Parken, som har en tilskuerkapacitet på lidt over 38.000.

