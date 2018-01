Aftale med Bangladesh sender rohingyaer tilbage til Myanmar

Bangladesh er gået med til en aftale, som over to år vil sende muslimske rohingyaer, der har søgt tilflugt i landet, tilbage til Myanmar.

Aftalen er indgået mellem regeringerne i Bangladesh og Myanmar, bekræfter de.

FN's flygtningeagentur (UNHCR) udtrykker skepsis og bekymring over, hvordan det skal lykkes at få 650.000 rohingyaer tilbage, hvis det skal ske uden tvang.

Aftalen er indgået efter forhandlinger i Myanmars hovedstad, Naypidaw.

Flere hundredtusinder rohingyaer fra delstaten Rakhine i Myanmar flygtede til nabolandet, da Myanmars militær i august iværksatte en aktion mod påståede ekstremister.

I aftalen tirsdag hedder det, at tilbagesendelsen skal være "afsluttet helst inden for to år fra begyndelsen af repatrieringen".

- Under det to dage lange møde blev vi enige om en formular, som flygtningene er nødt til at udfylde for at kunne vende tilbage til Myanmar.

Det siger Bangladeshs ambassadør i Myanmar, Mohammad Sufiur Rahman, til AFP.

De to landes udenrigsministerier bekræfter, at der skal oprettes fem transitlejre på den bangladeshiske side af grænsen.

Herfra skal flygtninge sendes til to modtagelseslejre inde i Myanmar.

Arbejdet med hjemsendelsen går i gang næste tirsdag.

Aftalen kommer, efter at de to lande i november indgik en pagt. Den skal bane vej for, at de fordrevne kan vende hjem.

En talsmand ofr UNHCR siger, at rohingyaerne kun skal vende tilbage, hvis det er frivilligt, og det er sikkert.

- Mange udfordringer er nødt til at finde en løsning. Blandt dem er, at de skal oplyses om situationen i deres hjemområder, og at man hører på deres ønsker, og at deres sikkerhed garanteres, siger talsmanden.

/ritzau/Reuters