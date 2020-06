Affaldsaftale: Alle skal fremover sortere ti typer affald

DANMARK:Der er for mange forbrændingsværker i landet. Så flere skal lukkes ned. Og borgerne skal fremover sortere ti typer affald. Desuden er en "Ja tak"-ordning til reklamer fortsat på bordet.

Det er en del af aftalen om en grøn affaldssektor, som tirsdag er præsenteret i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet.

Ny affaldssortering * Affald skal sorteres i ti typer - både i husholdningerne og på arbejdspladser. * Det skal gøres på en måde, så et typisk parcelhus maksimalt må have to til fire spande med flere rum, så der er forskellige pladser til de ti typer. * Der skal ikke længere være forskel mellem kommunerne. - Affaldsforbrænding: * Kapaciteten til at forbrænde affald i Danmark skal nedbringes. Der fastsættes et loft, som skal passe til den reelle mængde affald i Danmark uden import. * Der er i dag 23 anlæg, der brænder affald af. De kan brænde 3,8 millioner ton affald af om året. Men så meget affald er der slet ikke i Danmark. Der cirka 700.000 ton mindre. * Derfor importeres der i dag affald til Danmark, som anlæggene kan brænde af. * Partierne på Christiansborg er blevet enige om, at Kommunernes Landsforening skal nedbringe kapaciteten, så den passer til de danske affaldsmængder. * Hvis ikke kommunerne løser den opgave træder en række sanktioner i kraft. Herunder en udbudsbaseret model, hvor kapaciteten nedbringes gennem konkurrence. * Hele formålet med at sortere affald er, at det skal føre til øget genanvendelse, og dermed mindre afbrænding af affald. Der nævnes i aftalen også muligheden for afgifter. Kilder: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og DR. VIS MERE

- Nogle vil sige, at vi står her 10 eller 20 år for sent. I de år har mange vidst, at den danske affaldssektor ikke leverer på den grønne front, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

- Det ændrer vi nu. Vi sikrer, at der genanvendes mere og forbrændes mindre. Aftalen mindsker udledningen med 0,7 millioner ton. Det er meget. Det svarer til 300.000 benzinbiler, siger Dan Jørgensen.

Kommunernes Landsforening skal lave liste over de forbrændingsværker, som skal lukkes ned. Det får kommunerne seks måneder til.

De værker, som forurener mest og er mindst effektive, skal lukkes. Hensigten er, at kapaciteten bliver tilpasset den mængde affald, som kommer i fremtiden. Det fører til mindre forbrænding og dermed mindre CO2-udledning.

Folketingets partier minus Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige er med i affaldsaftalen.

Når det kommer til affaldssortering i hjemmet skal et almindeligt parcelhus ifølge aftalen have to-fire spande med flere rum.

Aftalen på affaldsområdet har stået på listen siden maj og er en del af klimahandlingsplanerne.

Dan Jørgensen havde en plan om, at de kommunale forbrændingsværker, der brænder affald af, skulle laves om til aktieselskaber og konkurrere mod hinanden. Men den plan er droppet.

Det har støttepartierne SF og Enhedslisten presset på for.

- Det er ingen hemmelighed, at regeringens oprindelige forslag var en hovedkulds privatisering af affaldssektoren, siger Signe Munk, SF's klimaordfører, i en skriftlig kommentar.

- Det har vi forhindret, så vi også i fremtiden har politisk kontrol med vores affald. Netop politisk kontrol og CO2-reduktioner er centrale for os i denne aftale, siger Signe Munk.

Klimaordfører for Enhedslisten Mai Villadsen siger:

- Det havde været et fejlskud af dimensioner, hvis den første klimahandleplan var endt som endnu en privatiseringsøvelse.

- Nu har vi i stedet fået en model, hvor affaldsforbrændingen bliver på fællesskabets hænder, og hvor vi politisk tager ansvar for, at vi genanvender mere og afbrænder mindre.

I forhold til en "Ja tak"-ordning til reklamer, så skal mulighederne for at indføre et aktivt tilvalg via en "Ja tak"-ordning nu undersøges.

Derefter vil aftalepartierne blive indkaldt til drøftelser i Erhvervsministeriet, fremgår det af aftalen. Danmark har i dag en aktiv fravalgsordning, hvor man selv skal sige "Nej tak" til reklamer.

