Ticans erstatningskrav afvist

THISTED: Danish Crown og Tican har fået afgørelsen på den voldgift, der skulle afklare, om Tican havde ret til en kompensation på 20 millioner kroner i forlængelse af den aflyste fusion mellem Danish Crown og Tican. Voldgiften fandt ikke, at det var tilfældet.

- Begge parter har gennem hele forløbet holdt en god tone og loyalt fremlagt forløbet omkring fusionen. Nu har vi fået afgørelsen, og så handler det for begge parter om at komme videre herfra, siger Danish Crowns formand Erik Bredholt.

Uenigheden mellem de to parter gik på, om fusionsaftalen udløb, eller om Danish Crown aflyste fusionen.

- Det har været en af den slags sager, ingen af parterne ønskede at skulle igennem. Omvendt har det for begge parters vedkommende været centralt at forsvare de respektive ejeres interesser, og netop derfor blev det allerede under fusionsforhandlingerne aftalt, at eventuelle uenigheder skulle afgøres ved en voldgift, siger Ticans formand Søren Overgaard.

Danish Crown AmbA og Tican a.m.b.a. er enige om, at sagen nu er endegyldigt afsluttet, og derfor har ingen af parterne yderligere kommentarer til afgørelsen.