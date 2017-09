AGF fyrer Riddersholm og hyrer David Nielsen

AARHUS: Superligaklubben AGF har fyret Glen Riddersholm som cheftræner. David Nielsen er ny AGF-træner. Det bekræfter AGF på sin hjemmeside.

Tidligere lørdag morgen meddelte Lyngby, at David Nielsen er fortid som træner i klubben, og at han forhandler med en ny klub.

AGF bekræfter, at klubben har ophævet samarbejdet med Riddersholm efter fredagens 5-1-sejr ude over Helsingør.

Og aarhusianerne bekræfter også, at det bliver David Nielsen, der forlader cheftrænerjobbet i Lyngby til fordel for AGF.

Afskeden med Riddersholm skyldes en længere periode med svingende og utilfredsstillende resultater, oplyser AGF.

Vemodig Riddersholm

- Vores resultater har i en længere periode været for dårlige, og vi har præsteret alt for svingende i såvel Superligaen som i DBU Pokalen - en udvikling, vi ikke er trygge ved.

- Vi gik ind til den her sæson i håbet om, at vi kunne præstere mere stabilt, hvilket ikke er lykkedes.

- Efter nøje overvejelser har vi derfor besluttet, at der skal nye kræfter til i forsøget på at indfri vores målsætninger i AGF, siger AGF-sportschef Peter Christiansen.

Det er med vemod, at Riddersholm forlader AGF.

- Jeg takker staben, spillerne, ungdomstrænerne og de mange frivillige for en fantastisk tid og fansene for en sublim opbakning i AGF, og jeg ønsker klubben alt det bedste for fremtiden, siger Riddersholm.

Ansat frem til 2020

40-årige David Nielsen, der tidligere har været træner for Nest-Sotra og Strømsgodset i Norge - starter allerede på mandag i AGF, hvor han er ansat frem til sommeren 2020.

- Fodboldfagligt har David en stærk ballast, og han er meget tydelig og klar i sin måde at være træner og leder på.

- Derudover besidder han nogle af de egenskaber - såsom at være passioneret og hårdtarbejdende - som vi vægter højt og noget vi tror på, vil smitte positivt af på klubben som helhed.

- Så vi glæder os til, at han starter på mandag, siger Peter Christiansen.

AGF-assistenttræner Lars Friis’ fremtidige rolle i klubben er lige nu uafklaret. Der vil hurtigst muligt blive udpeget en assistenttræner til David Nielsen, oplyser AGF.

/ritzau/