AARHUS: Superligaen i fodbold befinder sig midt i en tilskuerkrise, så derfor har AGF skruet op for charmen til søndagens forårspremiere mod AaB på Ceres Park.

De op mod 700 AaB-tilhængere, der tager turen til ’smilets by’ vil bliver de tilbudt en gratis Rød Aalborg til at varme sig på. Desuden vil stadionpersonalet omkring udebaneafsnittet være klædt i AaB-trøjer.

- Vi ønsker at byde alle AaB-fans velkommen i Aarhus med åbne arme. Derfor har vi gerne ville gøre lidt ekstra ud af det på søndag. Da noget af vores personale rent faktisk stammer fra Nordjylland, sørger vi for at placere dem i udebaneområdet. Så sikrer vi, at både forståelse og service er i top, siger bodansvarlig Søren Holst i en pressemeddelelse.