AGF henter islænding i Fulham på permanent kontrakt

AARHUS: Islandske Jón Dagur Thorsteinsson er nyt ansigt i AGF frem mod den kommende sæson i Superligaen.

Tirsdag meddelte den aarhusianske klub på sin hjemmeside, at den 20-årige islænding skifter på en treårig kontrakt fra engelske Fulham, som i den seneste sæson udlejede Jón Dagur Thorsteinsson til Vendsyssel FF.

- Thorsteinsson er en ung og meget spændende spiller, der besidder en række offensive kvaliteter. Han er en spiller, som både kan skabe chancer for sine medspillere og selv score mål, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen, blandt andet til hjemmesiden.

Jón Dagur Thorsteinsson kom til Fulham som helt ung for fire år siden og var tilknyttet U18-holdet i den den engelske klub, hvor han inden opholdet i Vendsyssel nåede 49 kampe for Fulhams U23-hold.

Her scorede islændingen ni mål og stod for seks oplæg.

- Jeg er rigtig glad for, at det er lykkes at komme til AGF, der er en stor klub med et spændende hold. Fra mit år i Superligaen har jeg ved selvsyn kunnet konstatere, hvor fantastisk en opbakning AGF har, og hvor stor en klub det er i Danmark, siger Jón Dagur Thorsteinsson.

Han betegner sig selv som offensiv midtbanespiller.

Jón Dagur Thorsteinsson er noteret for tre A-landskampe for Island.

Fulham rykkede ud af Premier League i den seneste sæson.

