AaB-duo sikrede storsejr i AGF-debut

FOBDOLD:I klubbens første europæiske kamp siden 2012 vandt AGF torsdag aften 5-2, da finske FC Honka blev besejret på Ceres Park i Europa Leagues første kvalifikationsrunde.

Sejren kom især på baggrund af en stærk aarhusiansk præstation i første halvleg, hvor hjemmeholdet sørgede for en pauseføring på 3-1.

Trods den sikre føring spillede FC Honka sig op i anden halvleg, og finnerne reducerede midt i halvlegen fortjent. Der var derfor spænding om kampens udfald, indtil opgøret gik ind i sin ekstratid.

AGF's to nyerhvervelser fra AaB, Patrick Olsen og Søren Tengstedt, lukkede nemlig definitivt kampen med et mål hver, efter at stadionuret havde rundet 90 minutter.

AGF er dermed klar til anden kvalifikationsrunde, der spilles 17. september. Modstanderen er endnu ukendt. Holdet skal vinde tre kampe mere for at komme i Europa League-gruppespillet.

AGF var første halvlegs mest dominerende hold fra start, og det var derfor fortjent, da holdet efter 28 minutter var foran 2-0.

De to første scoringer var identiske hovedstødsmål sat ind med otte minutters mellemrum af Frederik Tingager og Patrick Mortensen. De kunne takke Casper Højer Nielsen for at sende nogle velplacerede hjørnespark ind i feltet.

Efter 34 minutter reducerede FC Honkas spanske Borjas Martin, da han prikkede et indlæg i mål, inden Patrick Mortensen i halvlegens tillægstid fordoblede sin måltotal på et straffespark.

Dermed skulle finnerne på måljagt efter pausen, og efter et par store forsøg i anden halvlegs første kvarter kom 2-3-målet så i det 64. minut.

Det kom efter et flot angreb, som endte ved brasilianske Lucas Kaufmann, der sikkert sendte bolden i et tomt AGF-mål.

FC Honka pressede herefter på, men det var altså AGF, der med to overtidsscoringer trak det længste strå og endte med en komfortabel, men knap så overbevisende sejr.

