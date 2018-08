Agger er også til kubik

AGGER: De første kommer trillende stille ind på pladsen ved Vesterhavshytten, men efter en halv time genlyder den lune sommeraften af drøn fra dusinvis af gaspedaler.

- Det er kanon, at vi har kunnet samle så mange, siger Peter Sørensen, der langer "baghjul" over disken til de sultne motorcyklister.

Peter Sørensen sagde straks ja, da kollegaen fra Thisted Kommunalbestyrelse, Peter Skriver, i den tidlige sommer spurgte, om han ville være med til at arrangere et MC-træf i Agger.

- Vi kunne da godt selv stille op med en grill, men vi vil hellere sparke dæk, siger Peter Skriver.

Motorcykelklubberne har en del fælles køreture i sommerhalvåret, men et aftentræf for alle som det i Agger har der ikke været i Thy siden for to år siden, da Peter Skriver var med til at arrangere det i Doverodde.

Peter Skriver havde sjusset sig frem til, at der nok ville komme 100, så Peter Sørensen og Lone Mark var klar med forgaffel-menu, baghjulsmenu og bøfsandwiches.

- Bare det, at vi er kommet på landkortet en gang mere her i Agger, er jo en succes, siger Peter Sørensen.

De to Peter S'er er klar til at gentage succesen i 2019.