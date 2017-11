Agger frygter for en rigtig brandstorm

AGGER: For nylig var arbejdet med at anlægge fem nye bølgebrydere parallelt med stranden nord for Høfde 96 ved Agger færdigt.

Konstruktionerne er så kraftige, at de tonstunge granitblokke i bølgebryderne kan lægge ryg mod storm og bølger, men alligevel er der lokal frygt for, at den nye sikring ikke er tilstrækkelig garanti for, at havet ikke vil brude gennem en sårbar klit og få fri adgang til Flade Sø.

- Siden bølgebryderne blev færdige har vi haft en god gang kuling - og så kom stormen Ingolf forbi for en uges tid siden. Det var ikke ekstraordinære hændelser, men trods de nye bølgebrydere, sled vandet så meget på klitterne, at vi må frygte konsekvenserne af en rigtig storm. Det kan vise sig uoverskuelige, siger Hans E. Nørgaard.

Han er en af de lokale, som har sat ord på den lokale frygt for følgerne dels af en rigtig brandstorm, dels af følgerne af et gennembrud af klitten, som efter hans mening kan resulterer i, at Agger by bliver truet af oversvømmelse fra øst, hvis vand fra Vesterhavet presses gennem Flade Sø ind i fjorden.

- En storm fra nordvest med knald på kombineret med høj vandstand - så går det galt, siger Hans E. Nørgaard.

Han håber, at Thisted Kommune forstår at synliggøre Aggers problemer og sikre flere penge til kystsikring både nord og syd for byen.

- Vores problem er, at vi kun er 370 beboere i Agger - og at der ikke er ret mange stemmer i kystsikring. Vi oplever ikke, at det er højt på den politiske dagsorden, siger Hans E. Nørgaard.