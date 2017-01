AGGERSUND: Man må undvære synet vikingerne. Til gengæld slipper man for lugten.

Har man en smartphone vil man om nogle måneder kunne opleve, hvordan det var at gå rundt på vikingernes Aggersborg for lidt over 1.000 år siden.

Et nyt program, der kan downloades som app til mobiltelefoner, vil nemlig vise, hvordan stedet så ud i sin bedste tid. I hvert fald så langt som den nuværende viden om stedet og tiden rækker.

Tre kandidatstuderende fra Aalborg Universitet har i samarbejde med Vesthimmerlands Museum udviklet app’en med det såkaldte "Augmented Reality". Den samme teknik der nylig blev brugt til at gøre jagt på pokemon-figurer ude i virkeligheden til et verdensomspændende hit.

Ved at se på Aggersborg gennem mobilens kamera vil det - via app’en - vise de 48 langhuse og hvordan de stod i forhold til hinanden.

Samtidig vil man også via programmet kunne møde en af de arkæologer, der har udgravet ved stedet, og høre nærmere om historien.

På museet er man meget glad for samarbejdet og udsigterne. I sommer prøvede man nemlig at åbne op for formidling af stedet, der normalt ligger øde hen. Og det viste stor interesse at vide mere om stedet, da muligheden kom. I juli kom der således mere end 2.500 gæster, i alt, da der på hverdage var rundvisning med arkæologer.

- Med dette samarbejde kan vi gøre historien mere nærværende og tilgængelig for de mange besøgende, som hvert år lægger vejen forbi dette unikke sted, siger museumsdirektør Broder Berg.

App’en ventes at kunne fåes via museets hjemmeside fra sidst i maj.