Aggressive fulderikker skabte sig i Aalborgs natteliv

AALBORG: Der blev fyldt godt op i detentionen på politigården i Aalborg natten til lørdag. Fem mænd kunne ikke styre sig og er nu alle sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Det oplyser vagtchef Bruno Brix.

En halv times tid efter midnat kom den første melding:

- Det var i Kjellerupsgade, hvor en mand havde skubbet til en anden mand. Da patruljen så rettede henvendelse til den mand, der havde skubbet, var han meget aggressiv og udadreagerende, fortæller Bruno Brix.

Manden blev derfor anholdt. Der er tale om en 31-årig mand fra Aalborg.

En lille times tid senere var den så gal i Jomfru Ane Gade.

- Her kom en mand op at slås med en dørmand. Ham fik patruljen fat på og kørt i detentionen, fortæller vagtchefen. Denne gang var det en 29-årig mand fra Aalborg.

Helt præcis 14 minutter senere skred politiet til endnu en anholdelse. Det var Ved Stranden, hvor en mand knuste et glas uden for en beværtning.

- Han blev bortvist men var opfarende og aggressiv. Så han blev også anholdt, fortæller Bruno Brix. Det var en 31-årig mand fra Aalborg.

Der skulle kun gå syv minutter, inden Nordjyllands Politi måtte foretage den fjerde anholdelse i Aalborgs natteliv.

- Det var også Ved Stranden, hvor en mand optrådte aggressivt, slog en hånd ind i en murstensvæg og råbte og skreg. Han optrådte også voldeligt, fortæller vagtchefen. Denne gang var der tale om en 23-årig mand fra København.

Så faldt der ro på i nogle timer, indtil der klokken 4.23 kom en melding om, at der ved Jomfru Ane Gade og Ved Stranden var en mand, som havde løftet en cykel op og prøvede at slå en dørmand med den. Den aggressive mand er 26 år og bor i Aalborg.

Fælles for alle fem anholdte er, at de er sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og løslades senere lørdag.