To tyve stoppet efter indbrud i vandværk

- Vi oplever i stigende grad oplever behov for en sådan, der kan hjælpe vores medlemmer. Det kan dreje sig om børnene eller i forbindelse med sygdom og pension samt ikke mindst de kriser, som en landmandsfamilie møder i forbindelse med konkurser og lukninger, siger formanden.

- Overskuddet uddeles i form af rabat på medlemskabet samt en række nye aktiviteter til fordel for medlemmerne, udtaler formand Carl Chr. Pedersen.

Agri Nord har besluttet at uddele tre millioner kr. i form af medlemsrabat samt investering i medlemsplejende aktiviteter.

- Det skyldes blandt andet, at vi har haft en pæn tilgang af nye kunder på økonomi og planteavlsområdet.

NORDJYLLAND: Agri Nord kom ud af 2016 med et resultat på 3,2 millioner kroner og med en vækst i omsætningen på fem procent på tværs af koncernen.

- Overskuddet uddeles i form af rabat på medlemskabet samt en række nye aktiviteter til fordel for medlemmerne, siger formand Carl Chr. Pedersen. Arkivfoto: Mette Nielsen

Ønsker du at afmelde nyhedsbrevet, kan du altid gøre det via link i nyhedsbrevet, og du bliver med det samme fjernet fra det enkelte nyhedsbrev.

Nyhedsbrevet indeholder annoncer fra vores kunder og samarbejdspartnere. Dine data er medvirkende til, at du får fremsendt netop de tilbud og nyheder, som er tilpasset dig, og bliver delt med NORDJYSKE Medier og deres til enhver tid værende datterselskaber -du får selvfølgelig kun de(t)nyhedsbrev(e), du her tilmelder dig, og ikke andet.

Med NORDJYSKE Mediers daglige nyhedsbrev kan du se frem til, pr. mail, sms, sociale medier og mobile enheder, at modtage bl.a. nyheder, anmeldelser, blogindlæg, spørgeskemaundersøgelser og gode tilbud på f.eks. billetter til arrangementer, rejser, produkter, deltagelse i konkurrencer og meget mere.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies