Ahlmann: Det har ikke været godt nok

FODBOLD: Søndag skal AaB igen kæmpe for point i Superligaen, når nordjyderne spiller i Aarhus. Det bliver med nederlag til OB og Brøndby som de seneste oplevelser i ligaen

- Vi har haft problemer med at bryde de andre ned og skabe chancer nok. Dem, vi så har haft, har vi ikke lige puttet i kassen. Det lykkedes i Hobro, men ellers må vi være ærlige at sige, at det ikke har været godt nok offensivt. Vi skal have et stærkere udtryk og med de spillere, som vi har på banen, skal vi levere mere, end vi har gjort, siger Jakob Ahlmann.

Mod AGF skal AaB kigge lidt i dybden for at lykkes.

. Vi skal gøre de ting, som vi er gode til og spille på den måde, som vi gerne vil. Så skal vi også have andre dimensioner med. Vi skal få truet dem dybere, så vi ikke hele tiden skal spille i mellemrummet. Men vi skal ikke revolutionere den måde, som vi spiller på, lyder det fra venstrebacken.

Kampen mellem AGF og AaB spilles klokken 18 på Ceres Park og vises på TV3 Sport.