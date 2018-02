Ahlmann nærmer sig formen

FODBOLD: Opstarten har været ekstra lang for AaB’s venstre back Jakob Ahlmann, der blandt andet på grund af en skade, måtte blive hjemme, da holdkammeraterne tog af sted på årets træningslejr i Spanien.

Men venstrebacken er nu ved at komme op i omdrejninger, og de sidste 14 dage har han faktisk kunnet træne med uden problemer.

- Jeg vil ikke sige, at det er formmæssigt jeg mangler noget, når jeg ikke var med i Spanien. Men opstarten og træningslejren er også altid en mulighed for at komme tættere på holdkammeraterne, og der er det klart, at jeg er gået glip af noget, fordi jeg måtte blive hjemme, siger han.

- Men jeg har det rigtig godt. Jeg har trænet godt de sidste 14 dage, og jeg fik også samtlige 90 minutter i en reserveholdskamp forleden, så formen er også ved at være på plads igen, siger han.

Endnu er der dog ikke noget, der tyder på, at Jakob Ahlmann har fået sin plads tilbage i startopstillingen, hvor Jakob Blåbjerg har haft en vanskelig start på foråret og især i kampen mod Silkeborg havde store problemer.

- Jeg skal træne godt og vise mig frem til hver eneste træning, for i sidste ende, så er det jo altid ham, der bestemmer, hvem der starter inde. Men nu kommer vi også ind i en periode med mange kampe, så jeg er sikker på, at jeg nok skal få chancen igen på et tidspunkt, siger Jakob Ahlmann, der har spillet 130 Superligakampe for AaB og dermed er den spiller i truppen, der har fjerdeflest optrædener for holdet.

AaB spiller søndag klokken 14.00 hjemme imod FC Nordsjælland.