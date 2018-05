Ahlmann: Pilen peger i den rigtige retning

FODBOLD: Fredagens 0-0-kamp mod FC Nordsjælland og sidste weekends 1-0-sejr over FC København betyder, at AaB i de seneste to kampe har hentet fire point mod de tophold, som AaB ellers har haft det så svært mod i denne sæson i Alka Superligaen.

Og det er vigtigt, mener Jakob Ahlmann.

- Nu har vi fået bevist, at vi især på hjemmebane kan spille lige op med topholdene, og det giver os en tro på tingene, som er vigtig med henblik på næste sæson, siger Jakob Ahlmann, der derfor ser frem mod næste sæson med optimisme.

- Man ved jo aldrig, hvad der sker i løbet af sommeren, men pilen har peget i den rigtige retning i de seneste kampe, så nu skal vi bare arbejde stenhårdt på at bygge endnu mere på, og så skal næste sæson nok blive endnu mere spændende, siger Jakob Ahlmann.

Først gælder det dog 2. pinsedag denne sæsons sidste spillerunde, hvor AaB gæster Brøndby, der formentlig skal vinde kampen for at have en chance for at fravriste FC Midtjylland det danske mesterskab.

- Vi har ikke så travlt med, hvem der vinder det mesterskab. Det må de to hold selv finde ud af, men vi tager helt sikkert til Brøndby for at levere vores bedste, og så må vi se, hvad der sker, siger Jakob Ahlmann.