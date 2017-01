INDLAND: Hvis statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) åbner for at udpege flere toppolitikere som ambassadører, er vejen banet for "amatørdiplomati", skriver Berlingske.

Det mener Dansk Magisterforening, som organiserer en stor del af diplomatiets medarbejdere, herunder ambassadører og ambassadepersonale.

- Nej tak, siger jeg bare. Det nytter ikke noget, at vi oversvømmer Udenrigsministeriet med politikere. For vi risikerer at miste dygtige diplomater og chargé d’affaires, som ikke får chancen for at blive ambassadører, siger formand Camilla Gregersen til Berlingske.

Flere Venstrefolk udtalte fredag til avisen, at folketingsmedlemmers erfaring fra ministerposter eller som partiledere må kunne bruges i udenrigstjenesten.

Og Løkke selv luftede idéen, da han - uden succes - udpegede den erfarne ministerveteran Bertel Haarder (V) som konsul i Flensborg.

Men den danske udenrigstjeneste skal ikke bruges til at "sikre et godt otium for politikerne i gode sikre stillinger". Det påpeger Camilla Gregersen.

- Politik og diplomati er ikke det samme. Så hvordan skal vi forvente, at en politiker, som har udtalt sig kritisk om et land eller en regering, skal kunne opbygge eller måske bare bevare Danmarks relation til samme land som diplomat, spørger formanden i Berlingske.

Djøf organiserer samfundsvidenskabeligt uddannede, og forbundet er kritisk over for statsministerens planer.

- Som udgangspunkt finder vi det betænkeligt og vil fraråde at gå videre ad den vej, siger Henning Thiesen, formand for Offentlige Chefer i Djøf, til Berlingske.

/ritzau/

Foto: ziko