Aktiemarked vender tomlen ned til ny Facebook-strategi

Nyheden om, at Facebook i højere grad vil prioritere familiemedlemmer og venner på det sociale medie, så folk bruger mindre tid på at sidde foran skærmen, får ikke mange "synes godt om" fra aktiemarkedet.

Facebooks aktier er ifølge Bloomberg dykket 5,5 procent. Det er det højeste fald siden november 2016, tilføjer erhvervsmediet.

Mark Zuckerberg, der er administrerende direktør, har tidligere sagt, at det er en prioritet for Facebook at bringe folk tættere sammen ude i den virkelige verden.

Og det skal den kommende opdatering sætte skub i.

- Mens vi ruller det her ud, vil man se mindre offentligt indhold fra virksomheder, mærkevarer og medier på Facebook, siger Zuckerberg i en opdatering på sin Facebook-side.

- Og det offentlige indhold, man ser, skal leve op til den samme standard. Det skal lægge op til meningsfulde møder mellem mennesker.

Google, Twitter og Facebook er blevet kritiseret for ikke at gøre mere for at undgå spredningen af falske nyheder til brugerne. Det skete blandt andet i forbindelse med det seneste præsidentvalg i USA.

Det nyeste tiltag er derfor en "anerkendelse af de problemer, de har stået over for med giftigt indhold", siger Brian Wieser, der er analytiker ved researchgruppen Pivotal Research Group, til Bloomberg.

- Folk er frustrerede over afsløringerne omkring Rusland og falske nyheder. De har taget sagen i egen hånd og er stoppet med at koble sig på, tilføjer han.

/ritzau/