Aktion indstilles: Opgiver at finde svømmer i live

RØNNE: En mand forsvandt mandag eftermiddag i havet ud for Hasle på Bornholm.

Derfor iværksatte Forsvarets søredningstjeneste en aktion, hvor en helikopter og flere både afsøgte området.

Mandag aften klokken 19 oplyser Forsvaret på Twitter, at eftersøgningen er indstillet. Det anses for usandsynligt at finde manden i live.

- Området er grundigt afsøgt flere gange af Forsvarets redningshelikopter, både i området og folk på stranden, skriver Forsvaret.

Ifølge Bornholms Politi blev mandens forsvinden anmeldt omkring klokken 15.30.

Svømmeren er ifølge politiet cirka 60 år. Vagtchefen ved Bornholms Politi ønsker ikke at oplyse, om der er tale om en dansk eller udenlandsk mand.

De pårørende er endnu ikke underrettet.

/ritzau/