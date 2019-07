Betjent skyder chauffør i skulderen under dramatisk biljagt

ESBJERG: Natten til mandag har et drama udspillet sig på vejene mellem Ribe og Foldingbro.

Over 20 kilometer var en biljagt i gang, og den sluttede først, da chaufføren i flugtbilen blev ramt i skulderen af skud knap en halv time senere. En betjent afgav skuddet.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Dramaet begyndte, da politiet klokken 03.49 fik en anmeldelse om indbrud i en tøjbutik i Ribe.

Biljagten stod på over 20 kilometer, og fra flugtbilen - tilsyneladende en sort VW Golf - blev der kastet adskillige genstande efter politibilerne.

- I forbindelse med eftersættelsen på Kongeåvej og Koldingvej i østlig retning blev der smidt tøj, flasker og skarpe genstande efter politibilerne langs en ti kilometer lang strækning, skriver politiet i meddelelsen.

For at standse bilen spærrede politiet vejen med en patruljevogn. Da personerne i flugtbilen opdagede afspærringen, vendte køretøjet rundt og kørte mod de forfølgende politibiler.

- Det førte til, at der opstod en livstruende situation, hvorefter en polititjenestemand affyrede et skud mod flugtbilens chauffør, der blev ramt i skulderen.

- Derefter standsede køretøjet, og alle fire personer blev anholdt klokken 04.12, skriver politiet.

Chaufføren er uden for livsfare. Han blev indlagt på Kolding Sygehus for at få behandling for sine skader.

Politiet afspærrede efterfølgende stedet og ledte efter spor i området med hunde.

Indbruddet i Ribe var rettet mod butikken MR. Indehaveren af forretningen, der sælger herretøj, vurderer, at tyvene slap afsted med tøj og kontanter for 350.000 kroner.

Det siger han til JydskeVestkysten. Ved indbruddet blev der gået direkte efter mærket Hugo Boss.

Fordi politiet har skudt mod en person, er Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) blevet underrettet. Det sker, hver gang en person dør eller kommer alvorligt til skade i forbindelse med en politiaktion.

De fire anholdte personer vil blive fremstillet i grundlovsforhør. Tidspunktet for retsmødet er dog ukendt.

Der er ingen oplysninger om de anholdtes køn eller alder.

/ritzau/