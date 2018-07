Aktiv familieferie

BRØNDERSLEV: Næppe har de sidste elever forladt Nordjyllands Idrætshøjskole i Brønderslev, før deltagerne i de populære familiekurser rykker ind.

I denne uge er der 104 på familiekursus, og de keder sig bestemt ikke. Der er aktiviteter fra tidlig morgen til sen aften. Nogle gange er børn og voksne samlet og andre gange er der separate aktiviteter.

Fredag stod den blandt andet på en battledag for de 64 børn. Den store sal var omdannet til kamparena. Den var fyldt med røg, og der lød diskotekstoner fra højttalerne.

To hold dyster mod hinanden, og det gælder om - med bolde - at nedlægge modstandere og vinde modstandernes flag.

Det er tidligere elever, der er instruktører og dommere i det store brag.

Udendørs er der blandt andet frisbeegolf på programmet. Her får kursisterne en kvalificeret vejledning. Det er nemlig danmarksmesteren i frisbeegolf, Lena Brammer, der er instruktør, og vejleder i de svære kast.

Som i almindelig golf potter man, men hullerne er skiftet ud med kurve, som man skal ramme med sin frisbee.

I spejlsalen er der happy dance for de kvinder, der hellere vil have den form for motion.

I ugens løb er der også indlagt en tur til blandt andet Børglum, Lønstrup, Løkken og Rubjerg Fyr. Og deltagerne får historien om fyret.

Der er også mere højskoleprægede aktiviteter med foredrag, og sang er der selvfølgelig også indlagt i ugens program. Der blev sammensat et voksenkor.

Hver morgen er der frivillig motion, men mange ønsker at starte dagen med at få noget motion.

Der er sommerkursus hver uge i fire uger. Derefter er det Brønderslev Forfatterskole, der indtager højskolen i en uge, inden skolen igen åbnes for højskoleelever.