Et "hul i helvede".

Den amerikanske præsident Donald Trumps kontante dom over Bruxelles rammer sikkert følelsen hos en del belgiere, dagen efter at Belgiens landshold, bedre kendt som "de røde djævle", led et bittert exit fra VM i fodbold.

Trump, som i 2016 med henvisning til indvandring beskrev Bruxelles som et "hellhole", rullede onsdag uden større ståhej rundt i byen før et Nato-topmøde i forsvarsalliancens hovedkvarter.

Aktivister har i dagene op til mødet været samlet til flere mindre protester mod præsidenten.

Men fremmødet onsdag formiddag var nærmest ikkeeksisterende trods løfter fra initiativet "Gør noget for fred" (Agir pour la Paix, red.) om gadeprotester allerede natten til onsdag. Trump landede tirsdag aften.

- At bombe for fred svarer til at bolle for jomfruelighed, hedder det på et banner, som aktivister har hængt op på en bro over byens ringvej.

Det foreløbige fravær af de planlagte protester mod både Trump og krig i almindelighed kan hænge sammen med, at belgisk politi mandsopdækker de områder, hvor Trump og de øvrige stats- og regeringschefer skal mødes.

En talsmand for byens politichef sagde tidligere på ugen, at politiet er presset til det absolut yderste, da topmødet i Nato faldt sammen en rasende fodboldfeber, som nåede vilde højder før et pludseligt kollaps tirsdag aften, da Frankrig besejrede "de røde djævle" i semifinalen.

Ved Parc du Cinquantenaire, hvor stats- og regeringscheferne senere onsdag skal mødes, holder flere kampvognslignende køretøjer, der er udstyret specielt til at fjerne aktivister og andre obsternasige skabninger.

Men aktivisterne til den menneskering, der har været planlagt rundt om den ret store park, er ikke mødt frem.

Politiet er tilsyneladende i overtal både på landjorden og i luften. Over byen summer en sværm af helikoptere, der hver udgør en brik i det store sikkerhedspuslespil.

Efter besøget i Bruxelles flyver Trump videre til Storbritannien, hvor præsidenten heller ikke er populær. Der er planlagt flere protester i London.

/ritzau/