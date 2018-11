Akutkørsel: To helt ens bud på kroner og øre

NORDJYLLAND: I supermarkedernes kasser lyder det flere gange om dagen: På beløbet?

Og som regel svinger kunden sit kreditkort til betaling, og så er den sag glemt og ude af verden.

Men så stille går det ikke af sig i en sag, som handler om millioner af kroner. Helt nøjagtigt 27 millioner og 600.000 kroner.

Det var nemlig den årlige pris, som begge de laveste bud lød på med akutbilkørsel i Region Nordjylland.

Det virker mærkeligt

Det ene pris har Region Nordjylland regnet sig frem til - en kontrolberegning - og det andet bud blev givet fra den private aktør Falck Danmark A/S.

Sagen er endt med, at et flertal i regionsrådet afblæste udbuddet og nu vælger selv at overtage opgaven i Region Nordjyllands regi. Dermed er det slut med et årelangt samarbejde med Falck.

Regionsrådsmedlem Henrik Buchhave (V) studsede, da det gik op for ham, at kørselsopgavens to laveste bud var på nøjagtig samme niveau.

- Jeg skal ikke ud i noget med en konspirationsteori, men jeg synes bare, det er mærkeligt.

Hverken Henrik Buchhave - eller Venstres gruppe i regionsrådet - har dog tænkt sig at gå videre med sagen. Buchhave havde foretrukket Falck Danmark A/S, som han mener borger for en solid og pålidelig opgaveløsning, men han er ikke i tvivl om, at det for flertallet i regionsrådet - med S i spidsen - handler om mere end økonomi.

- Jeg kender jo godt regionsrådsformandens (Ulla Astman, red.) holdning til at udlicitere opgaver. Det er hun lodret imod, og det forsømmer hun aldrig en mulighed for at fortælle.

Lukkede kurverter

Ulla Astman erkender, at det vækker opmærksomhed, at regionen og Falck er nået til samme nøjagtig samme pris.

Regionsrådsformand Ulla Astman har også bemærket, at to bud ender på samme pris. Men hun tilskriver det, at begge parter er skarpe på den rigtige pris. Arkivfoto: Bent Bach

- Jeg tror, flere af os synes, det er sjovt, men omvendt er jeg nødt til at sige, at vores bud (regionens bud, red,) er indgivet før, kuverterne er åbnet på de to andre bud, så det har man altså ikke vidst noget om.

Hun vælger at opfatte situationen sådan, at parterne har været skarpe til at ramme omkostningsniveauet på opgaven.

For den socialdemokratiske regionrådsformand har det afgørende været, at kørslen med blandt andet akutlægebilerne i regionens regi giver nye muligheder for at ”samtænke og udvikle” opgaven i sammenhæng med det øvrige sundhedsvæsen. Men for hende handler det også om at gøre op med de ”monopollignende tilstande”, som hersker på området. Læs, at Falck i mange år har været den eneste og dominerende udbyder af den slags kørsel.

Monopolet er brudt

Men Ulla Astman synspunkt om et Falck-monopol harmonerer slet ikke virkeligheden, mener Dansk Erhverv, som har Falck som medlem:

- Flere af regionerne har hjemtaget denne kørsel helt eller delvis, så der er jo netop ikke monopol, bemærker sundhedspolitisk chef Katrina Feilberg Schouenborg, der henviser til, at det er sket i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og fra 1. december er det også tilfældet i Region Midtjylland.