Albæk-hug sikrer Sønderjyske point mod uskarpe AaB

AALBORG: Mads Albæk sørgede for, at Sønderjyske søndag kunne tage fra Aalborg med et point i bagagen.

Med et drøn af et langskudsmål udlignede han til 1-1 mod AaB i 3F Superligaen, hvilket også blev kampens slutresultat.

Især AaB brændte flere store muligheder trods et flydende spil op mod sidste tredjedel af banen. Men her var de bolsjestribede langt fra skarpe foran mål.

Derimod lykkedes Sønderjyske med et mere afventende spil.

Hjemmeholdet dominerede nemlig fra opgørets start.

Efter et kvarter fik AaB’s angrebstalent Mikkel Kaufmann en stor chance foran mål, men det blev til hjørnespark. 10 minutter senere kom Kaufmanns skarphed igen til kort, da han skød forbi mål efter klumpspil i feltet.

Inden pausen havde nordjyderne flere store muligheder for at bringe sig foran, men holdene gik til pausen med 0-0 på måltavlen.

I anden halvleg fortsatte uskarpheden for begge hold. Sønderjyske fik nemlig også åbne chancer foran mål.

Efter en times spil lagde kantspiller Rilwan Hassan en bold ind foran til Mart Lieder. Men den hollandske angriber skød over mål.

Der skulle således gå 70 minutter i opgøret, før der faldt et mål.

AaB-back Kristoffer Pallesen fandt på andet forsøg sin anfører på kanten af feltet, og herfra sparkede Lucas Andersen lavt langs venstre stolpe.

Dermed kom hjemmeholdet foran mod sønderjyderne.

Det holdt dog ikke længe. Otte minutter senere lykkedes midtbanespiller Mads Albæk også med et fladt skud langs stolpen, da han udlignede for udeholdet fra distancen.

I de døende minutter serverede Lucas Andersen bolden i feltet for Tom van Weert, men hollænderen, der havde et helt tomt mål foran sig, sparkede bolden på overliggeren.

Med det uafgjorte resultat er AaB fortsat uden sejre i denne sæson, mens Sønderjyske er ubesejrede efter to kampe.

/ritzau/