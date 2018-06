STENUM: Alberte Winding kommer og spiller, når der for tredje gang afholdes Løvfaldsfestival i Stenum. Det er 27. og 28. oktober, hvor også andre lokale navne vil optræde. Der er mulighed for at købe mad og drikke både dag og aften. Om søndagen holder Vesterkirken og De4Kirker fælles gudstjeneste.