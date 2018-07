Alexander Juel Andersen får anførerbindet i Vendsyssel

FODBOLD: Når Vendsyssel FF søndag tager hul på klubbens første sæson i Superligaen, bliver det med en ny anfører. Trænerteamet har nemlig valgt Alexander Juel Andersen til at overtage anførerbindet. Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Forsvarsspilleren overtager rollen fra Christian Overby, der ikke er i klubben mere.

- Jeg er stolt af at overtage hvervet. Det ligger naturligt for mig at tage ansvar, og det ændrer ikke måden, jeg agerer på. Jeg kommer til at gå forrest og vise de andre det gode eksempel. Selvfølgelig kommer der noget mere ansvar med, men det skal vi alle løfte i flok. Hele truppen er superforpligtende, men anførertjansen gør lige, at du får lidt ekstra ansvar til at få det hele til at hænge sammen - også uden for banen, siger den 27-årige.

Alexander Juel Andersen kom til Vendsyssel i sommerpausen efter flere sæsoner i AGF. Derudover har han repræsenteret AC Horsens og Viborg FF i sin karriere.

- Alexander er en ekstremt vigtig kulturdanner i truppen. Vi har en talentfuld trup med en del unge mennesker med et stort drive, og vi har meget bevidst søgt efter at få tilført noget erfaring, lederegenskaber og vindermentalitet henover sommeren. Det har vi fået hos flere af vores nye spillere, og da vi skulle vælge en ny anfører, faldt valget på Alexander Juel Andersen, siger cheftræner Jens Berthel Askou.

Midterforsvareren Jakob Hjorth bliver viceanfører.