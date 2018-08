ALFA fejrer Per Kirkeby med særlig udstilling

AARS: På den dag, der stod til at rumme Per Kirkebys 80 års fødselsdag, vil der komme særligt fokus på den berømte kunstner i Aars.

Netop Aars fik hans kærlighed at føle på den gode måde, da han gennem årene har leveret adskillige værker i især arkitektur og maleri til byen, og det er meget passende i hans største værk, at en mindeudstilling sættes op.

Det er Musikhuset ALFA, der i år har ti års fødselsdag, der viser de 25 plakater, som nu afdøde Per Kirkeby skabte til sine mange udstillinger på Vesthimmerlands Kunstmuseum i Kimbrerbyen.

Bag udstillingen står en gruppe institutioner, der i et år har arbejdet med at gøre egnen mere bevidst om, at man har noget ganske særligt med Per Kirkebys værker.

Kirkebys by

Blandt andet er det blevet til de murede skulpturer i rundkørsler om Aars, Kimbrertorvet, en stor del af Vesthimmerlands Museums udstillingsbygning og altså ALFA. Faktisk er Aars uden sammenligning den by, som maleren, skulptøren og digteren har sat størst præg på.

- Som tilflytter har jeg oplevet, at mange folk i Vesthimmerland tager det med en slående ro, at en af vor tids største internationale billedkunstnere har sat et helt enestående aftryk på egnen. Det er et unikt særpræg, som ikke findes i nogen andre byer, og det er vigtigt at historierne, der knytter sig til værkerne, bliver fortalt og overleveret, siger et af medlemmerne i arbejdsgruppen, musikhusleder Lisbeth Jagd.

Elever laver videoer

Udover plakater udstilles en af Kirkebys mange bronze-skulpturer, der er lånt til udstillingen, der løber i september måned.

Dertil har billedholdet på Vesthimmerlands Gymnasium lavet en række video-præsentationer af Kirkebys Aars-værker. Hvert enkelt værk forsynes med QR-koder, så man med en mobiltelefon kan få et link til videoerne. Noget der bliver præsenteret til ferniseringen.

Arrangementet afvikles i samarbejde mellem Vesthimmerlands Gymnasium, Visit Vesthimmerland, Vesthimmerlands Kommune, Galleri Bo Bjerggaard og Vesthimmerlands Musikhus ALFA.