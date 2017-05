Alfa Laval vokser i Aalborg

AALBORG: Alfa Laval laver om på sin struktur i Danmark, og det kommer Aalborg til gode.

Den svenske koncerns datterselskab i København, Alfa Laval Copenhagen, blive romdannet til et globalt kompetencecenter og skal fokusere på forskning og udvikling af teknologier til fødevareproduktion og spildevandsbehandling.

Den produktion, der i dag foregår i København, skal flyttes til henholdsvis Aalborg og Krakow i Polen. Aalborg får produktionen af systemer til rensning af skibes ballastvand, mens Krakow får produktionen af dekantere (der bruges til rensning af væsker).

Flytningen til Aalborg skal ske allerede i år. Enheden får navnet Alfa Laval PureBallast.

Hvor mange ekstra job det vil skabe i Aalborg, har Alfa Laval ikke meldt ud. I dag er omkring 100 af koncernens 600 medarbejdere i København beskæftiget med produktion af ballastvand-løsninger og dekantere.

- Vi ønsker at styrke Alfa Lavals globale position inden for fødevareproduktion og spildevandsbehandling. Det er markeder, hvor vi ser muligheder for at øge vores forretning. Her er Danmark et oplagt sted at placere den nye high-end forretningsenhed i kraft af landets stærke traditioner på fødevare- og spildevandsområdet, siger Nish Patel, President for Alfa Lavals Food & Water Division, om baggrunden for ændringerne.

Alfa Laval omsætter globalt for 25 mia. kr. og har ca. 17.000 ansatte. I Danmark er omsætningen 4,6 mia. kr. og antallet af ansatte 1800.

Alfa Laval Aalborg har 350 ansatte. Blandt aktiviteterne er produktion af scrubbere til rensning af skibsrøg og et stort testcenter, hvor der måles på blandt andet kedler, røgrensning og brændstoftilførsel.