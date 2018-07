Alive Festival får støtte til lokale tiltag

THISTED: Alive Festival kan i år åbne op for 2000 gæster til årets jubilæumsudgave, men det er ikke kun musikken, der er fokus på. På festivaldagene, før musikken går i gang, byder festivalens side- eller dagsprogram på oplevelser rundt om i Thy. Programmet der byder på natur- og kulturoplevelser, har Nordea-Fonden øremærket 50.000 kr. til udviklingen af.

- I et ellers minimalt budget har Nordea-Fondens bidrag sikret, at vi har et vist rum for leg med nye koncepter, hvilket er altafgørende for vores lille festival - og i særdeleshed for dagsprogrammet, der gerne skulle være et levende og legsygt format. Pengene har konkret muliggjort to helt nye arrangementer, som vi glæder os meget til at prøve af: En dag ved havet med surfskole og harpunfiskere i Vorupør samt en thy’sk eventyrtombola, der i små hold sender gæsterne ud på intime og eksklusive oplevelser i det thy’ske landskab, skriver festivalen i en pressemeddelelse.

Det hele kan opleves, når årets Alive Festival løber fra 16.-18. august. Udover dagsprogrammet kan en lang række kunstnere opleves på scenerne omkring Christiansgave, hvor Petter Sommer & Tiggerne sammen med When Saints Go Machine står øverst på plakaten