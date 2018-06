Alive klar med årets program

THISTED: Alive Festival er nu klar med hele programmet for den 10. udgave af Thisted-festivalen. Iceage, Folkeklubben og Nicolai Noa er blandt de 14 navne, som arrangørerne kan præsentere i denne omgang.

- Iceage er jo et af de største danske navne på den internationale scene, og selveste Iggy Pop har erklæret sig som fan. De har genoplivet punk-genren på en meget tilgængelig og melodisk måde, men også med kunstnerisk potentiale, fortæller Mads Dahl, formand og booker i Alive Festival.

- Folkeklubben besøgte os i 2013. Da var de helt nye. Nu er det blevet et stort band, som spiller alle mulige steder, men også med en kærlighed for de mindre steder. De ville meget gerne komme igen, og det er vi glade for.

Mads Dahl glæder sig også over et andet gensyn. Nemlig Thisted-drengen Nicolai Noa, tidligere kendt som frontfiguren i Magnolia Shoals, nu med et band i eget navn.

De øvrige navne, som Alive i denne omgang kan præsentere, er Lydmor, Gents, AddisAbbebaBand, ML Buch, Thy Music Collective, Drew, TAN, No Hands, Master Fatman samt Fyraftenboogie + Mobumfe.

Fra årets program har festivalen tidligere præsenteret bl. a. When The Saints Go Machine, Peter Sommer og lokale The Entrepreneurs. I alt når man op på 25 navne - samme antal som sidste år.

Billetsalget ligger i øjeblikket lidt over sidste års niveauet, og arrangørerne regner med at ende på omkring 2000 deltagere - betalende gæster og frivillige.

Årets festival finder sted 16.-18. august, og ligesom i 2017 er det Christiansgave, der er centrum for begivenhederne.